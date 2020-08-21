На кемеровском перекрестке столкнулись три автомобиля. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Вечером в четверг, 20 августа, на пересечении улиц Ленина и Терешковой в Кемерове столкнулись три автомобиля.

О дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке, сообщают очевидцы. Невольные свидетели аварии разместили фотографии последствий столкновения в одной из социальных сетей. Очевидцы отметили, что отечественный автомобиль стал поворачивать налево, а ему навстречу в это же время ехала иномарка. Машины столкнулись, и иномарку от удара отбросило на ограждение. При этом автомобиль врезалсяв столб. А отечественную машину – на другой автомобиль.

От удара машину отбросило на ограждение и столб. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

На месте ДТП работали врачи скорой помощи, а также инспекторы ДПС. О том, в каком состоянии находятся потерпевшие, кто именно стал виновником дорожно-транспортного происшествия, его обстоятельства и причины, на данный момент неизвестно. Это и другое сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.