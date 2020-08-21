Мужчина с пистолетом в руках напал на продавца фруктов в Новокузнецке

Мужчина с пистолетом в руках напал продавца фруктов в Новокузнецке Фото: Иван ВИСЛОВ

Нападение на продавца овощей и фруктов произошло в Новокузнецке. Мужчина, угрожая пистолетом, потребовал у беззащитной женщины драгоценности.

Продавщица из павильона с овощами и фруктами испугалась, когда к ней подошел мужчина и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему ювелирное украшение. Женщина стала кричать и звать на помощь, тогда налетчик убежал из павильона, сел в такси и попытался скрыться. Продавщица тут же обратилась за помощью в полицию.

Стражи порядка по горячим следам установили, что налетчик отправился в областной центр, и на въезде в Кемерово инспекторы ГИБДД УМВД России по Кемеровской области остановили машину, в которой находился подозреваемый. Им оказался 24-летний ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина. При себе у него был пневматический пистолет.

- Следователем отдела полиции «Левобережный» УМВД России по городу Новокузнецку возбуждено уголовное дело о разбое, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.- В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу.