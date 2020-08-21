Из Кузбасса в Китай вывезли 15 тонн рогов оленя и лося. Фото: Виктор ИВАНОВ

Более 15 тонн рогов оленя и лося вывезено из Кузбасса в Китай. Они предназначены для изготовления сувенирной продукции.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора, в середине августа ведомством проконтролирован экспорт сухих окостенелых рогов северного оленя и лося, отправленных авиатранспортом из Новокузнецка в Китай.

- После досмотра груза оформлен сертификат на экспортируемые в КНР рога животных и бивни мамонтов, предназначенные для производства ремесленных и сувенирных изделий, - сообщили в Россельхознадзоре.

Компания, которая получила разрешительные документы на вывоз рогов, осуществляет сушку и фасовку сырья в Прокопьевске, а само оно поставляется с Алтая и Ямала.