Число умерших от коронавируса в Кузбассе увеличилось Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро пятницы, 21 августа, стало известно о том, что еще один пациент скончался от коронавируса в Кузбассе. Об этом сообщил оперативный штаб области.

Как сообщили в оперативном штабе области, у мужчины 1934 года рождения из Кемерова на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего за минувшие сутки заразился 91 человек, 97 пациентов выписаны.

Сейчас 1694 человек остаются под наблюдением врачей. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5783 человек.

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