Кемерово стал лидером по числу заболевших COVID-19 за сутки

Названа территория, которая лидирует по числу заболевших коронавирусом на 21 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки лидером среди территорий Кузбасса по числу заболевших COVID-19 стал Кемерово. Об этом сообщает оперштаб области.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 91 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 30, Новокузнецк – 26, Белово – 14, Междуреченск – девять, Беловский район – шесть, еще по одному в Мысках, Прокопьевске, Кемеровском, Промышленновском и Юргинском муниципальных округах, а также Новокузнецком районе.

Также стало известно, что один пациент скончался. У у мужчины 1934 года рождения из Кемерова на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За сутки в области выздоровели 97 пациентов, а всего с начала пандемии - 3845 человек. В больницах остаются 1694 человека человек, еще 5783 - на обязательной изоляции.

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