15-летнего подростка с пакетом разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

15-летний подросток пропал в Кузбассе. По информации волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», он нуждается в медицинской помощи.

Школьник из поселка Калачево Прокопьевского района, Андрей Сеногноев, пропал 20 августа. На данный момент известно, что он ушел из дома в неизвестном направлении и не выходит на связь с родными и близкими.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в бирюзово-синюю олимпийку, темно-зеленые защитные штаны, черные кроссовки.

С собой у подростка был пакет.

Подросток нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно, где находится подросток или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.