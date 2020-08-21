Сбербанк развивает сервис приема платежей в кассах магазинов почти в 70 селах Кузбасса

В рамках проекта по обеспечению доступности финансовых услуг в сельской местности Сбербанк реализовал сервис приема платежей в кассах магазинов в 66 селах на территории Кузбасса.

Новый проект позволяет совершить платеж в пользу поставщиков услуг ЖКХ в кассах магазинов небольших населенных пунктах региона. Для оплаты услуг достаточно сотруднику торговой точки сообщить лицевой счет абонента или предъявить квитанцию со штрих-кодом.

- Мы запустили этот проект в 2019 году с целью сделать финансовые услуги банка доступными там, где нет наших отделений и банкоматов, но есть терминалы для безопасной бесконтактной оплаты, - говорит заместитель управляющего Кемеровского отделения ПАО Сбербанк Екатерина Саяпина, - Наши клиенты пробуют новую возможность, плюс которой очевиден – не нужно далеко ехать, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги, достаточно прийти в магазин. Конечно, 66 населенных пунктов – это не предел: мы планируем и дальше увеличивать географию проекта, расширяя и дополняя перечень услуг.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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