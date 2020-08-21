Подробности тройного ДТП на кемеровском перекрестке: три человека травмированы. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Три автомобиля столкнулись в ночь с 20 на 21 августа на одном из перекрестков в Кемерове. В результате ДТП три человека получили травмы.

Легковой автомобиль отечественного производства и две иномарки столкнулись 20 августа около 23.00 на пересечении проспекта Ленина и улицы Терешковой. Подробности случившегося сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ 21140», двигавшийся по улице Терешковой со стороны проспекта Октябрьского при повороте налево на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, двигавшимся во встречном направлении, - рассказали в ведомстве.

От удара «ВАЗ» отбросило на автомобиль Opel Astra, который также остановился для поворота налево. А вот Toyota после столкновения с машиной врезалась в металлическое ограждение.

В ДТП пострадали сразу три человека: 22-летний водитель «ВАЗ 21140» и его 21-летний пассажир. Также травмы получила 24-летняя пассажирка автомобиля Toyota. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.