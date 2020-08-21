В каких городах Кузбасса выявили новых заболевших коронавирусом

Кемерово вновь лидирует по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Кузбассе тесты на коронавирус оказались положительными еще у 91 человека. При этом треть всех новых заболевших приходится на один из городов.

По данным областного оперативного штаба, сразу 30 новых случаев коронавируса медики выявили в областном центре. Сейчас общее число заболевших здесь достигает 1367 человек. В Кемеровском муниципальном округе – один заболевший.

Ненамного меньше заболевших на 21 августа в Новокузнецке: 26 человек. Общее же число людей с ковидом здесь достигло 1253 человека. Еще один заболевший проживает в Новокузнецком муниципальном районе.

Сразу 14 новых заболевших коронавирусом выявили в Белове. С начал пандемии у 279 горожан подтвердился этот диагноз. Одновременно с этим COVID-19 диагностирован у шести жителей Беловского муниципального района. Здесь общее число заболевших составляет 66 человек.

В Междуреченске врачи диагностировали коронавирус у девяти горожан, а общее число заболевших достигло 872 человек.

По оному новому случаю заболевания зафиксировано на утро 21 августа в Белове и Прокопьевске, а также Промышленновском и Юргинском муниципальных округах.