Пять торговых центров заминировали в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Утром 21 августа кемеровчане были встревожены не на шутку: сразу в пять торговых центров города поступили сигналы о минировании.

Обеспокоенные кемеровчане обратили внимание на то, что с утра около торговых центров города появились автомобили экстренных служб. Фотографии с места ЧП очевидцы выложили в социальные сети, а заодно и стали интересоваться, почему же торговые центры закрыты. Как оказалось, в каждый из ТРЦ поступили сигналы о заложенных бомбах.

Как сообщил осведомленный источник, в сообщении о минировании речь шла о пяти торговых центрах Кемерова, все они тщательнейшим образом проверяются специалистами, чтобы не допустить трагедии.

Напомним, это не первый случай, когда поступают сообщения о минировании различных общественных мест Кузбасса. Так, волна ложных «минирований» прокатилась по Кузбассу в январе 2020 года. Тогда за неделю восемь раз из-за сообщений о бомбах приходилось эвакуировать рынок «Сотка», пострадали от таких же сообщений кузбасские суды. Кроме того, пришлось эвакуировать жильцов одной из многоэтажек.

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