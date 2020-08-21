Опубликован приказ о запрете строительства станции углепогрузки в Черемзе Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Опубликован приказ о запрете строительства углепогрузочной станции рядом с поселком Черемза в Новокузнецком районе. Документ подписал начальник главного управления архитектуры и строительства Кузбасса Виктор Костиков.

В пятницу, 21 августа, стало известно об отмене разрешения на строительство железнодорожных путей возле поселка Черемза. Причиной стало то, что компания «РК Проект» не предоставила проект рекультивации земель сельхозназначения, по которым планировалось проложить железнодорожную линию.

«Приказываю отменить разрешение на строительство от 23.04.2020 [...], выданное обществу с ограниченной ответственностью «РК Проект» на строительство объекта капитального строительства «Пути необщего пользования станции «Кузнецкая» с примыканием к станции Томусинская Западно-Сибирской железной дороги», - говорится в приказе начальника главного управления архитектуры и строительства Кузбасса.

Как уточнили в администрации правительства Кузбасса, разрешение отменено на основании статьи 78 Земельного кодекса России, которая устанавливает, что использование земель сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации земель. При этом пункт 10 постановления Правительства России от 10.07.2018 № 800 предусматривает, что проект рекультивации земель должен быть подготовлен в составе проектной документации на строительство.