Что происходит в кемеровской «Лапландии» после сообщения о ее минировании
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Утром 21 августа поступили сообщения о минировании сразу пяти торговых центров в Кемерове. Мы расскажем, что происходит сейчас в одном из них.
Из-за анонимных писем о минировании сразу пяти ТЦ Кемерова в городе на время прекратили работу все торговые центры.
«В посланиях от неизвестного исполнителя говорится о пяти торговых центрах, но, поскольку названия отсутствуют, экстренные службы проверяют все», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».
В ТЦ "Лапландия".
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Одним из центров, где временно была прекращена работа, стал ТЦ «Лапландия». Горожане, оказавшиеся утром возле нее, недоумевали: почему закрыт торговый центр и что здесь делают спецслужбы. Однако после тщательного обследования «Лапландия» заработала в обычном режиме. Вновь открыты магазины, и покупатели могут беспрепятственно ходить по ним.
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