Уголовный розыск Кузбасса просит помочь в опознании неизвестного мужчины. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Уголовный розыск Кузбасса просит помочь в опознании неизвестного мужчины. Анонимность гарантируется.

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Беловский» устанавливают личность человека.

На вид ему 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы. Был одет в серые шорты, черную футболку со вставками на рукавах красного и синего цвета

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о данном мужчине и его местонахождении, сообщить об этом в ближайший отдел полиции: 8 (384-52) 2-83-67, 8-951-597-59-67, 8-983-221-25-88. Анонимность гарантируется!