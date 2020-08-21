Кузбассовец убил приятеля за кусок мяса и водку

Кузбассовец убил приятеля за кусок мяса и водки Фото: Екатерина РОМАНОВА

27-летний житель Гурьевского района был несколько обижен на приятеля, что тот предпочитает рассчитываться с ним за работу не продуктами, а спиртным. Не получив вожделенного куска мяса, он убил друга.

Мужчина охотно помогал своему приятелю, который разводил скот, колоть животных. За помощь с ним рассчитывались только спиртным. А вот другим помощникам в качестве оплаты доставались куски мяса. Такое положение казалось 27-летнему жителю Гурьевского района несправедливым, однако приятелю он ничего не говорил.

В один из декабрьских дней мужчина пригласил к себе приятеля, разводившего скот. Мужчины выпивали, и в какой-то момент хозяин дома вспомнил о затаенной обиде и высказал все, что было у него на сердце. Гость в ответ наговорил лишнего, и между мужчинами завязалась потасовка. Животновод ударил своего помощника кулаком по лицу, и тот упал. Но тут же схватил нож и ударил им гостя несколько раз в ногу. Поняв, что натворил бед, хозяин дома вызвал скорую помощь, но врачи помочь уже не смогли и лишь констатировали смерть.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшего стала острая кровопотеря. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.