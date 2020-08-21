Более 100 российских агроэкспортеров узнали о возможностях поддержки экспортной деятельности на совместном мероприятии РСХБ и РЭЦ

В рамках сотрудничества Россельхозбанка и Российского экспортного центра (РЭЦ) были достигнуты договоренности о проведении серии вебинаров для компаний АПК в целях повышения уровня экспортной грамотности начинающих компаний. Совместные мероприятия призваны рассказать агробизнесу о возможностях продвижения и программах поддержки экспортной деятельности.

В первом вебинаре приняли участие свыше 100 компаний аграрного сектора из различных регионов страны. Его темой стали программы по компенсации затрат при сертификации и по продвижению продукции АПК через шоу-румы РЭЦ за рубежом.

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