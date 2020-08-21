Из-за ДТП в Кузбассе перекрыли автодорогу

На одном из участков автодороги, соединяющей Кемерово и Ленинск-Кузнецкий, 21 августа временно ограничено движение.

По данным областной Госавтоинспекции, причиной ограничения движения автомобилей на участке автодороги с 48 по 68 километр в направлении от Ленинска-Кузнецкого в сторону Кемерова, стало дорожно-транспортное происшествие. Здесь, на 51-ом километре столкнулись грузовой автомобиль Hino Ranger и трактор «Беларус».

- В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции иработники оперативных служб, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - Для объезда можно воспользоваться автодорогой «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга», через село Демяьновка.

Пока же сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность движения на данном участке. как только будут устранены последствия ДТП, движение по автодороге возобновится.