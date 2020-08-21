Россельхозбанк назвал пять причин закладывать яблоневые сады

Генеральным спонсором мероприятия выступил Россельхозбанк. Он рассказал о развитии производства яблок в стране и назвал пять привлекательных для бизнеса причин закладывать яблоневые сады.

В мировом рейтинге крупнейших производителей яблок за 2018 год Россия занимает 10-ое место*. При высокой численности населения и культуре потребления страна является одним из крупнейших импортеров яблок. Объем производства культуры в России меньше объема производства лидера мирового рынка, Китая, в 25,2 раза, США – в 3,2 раза. Однако благодаря проводимой политике импортозамещения доля завозимых яблок на отечественном рынке снижается. В 2014 году она составляла 40 процентов, в 2019 году – 25 процентов.

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*По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – FAOSTAT

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.