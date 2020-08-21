6-летний мальчик ушел один на улицу и пропал в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Мама разрешила своему 6-летнему сыну погулять на улице. Ребенок вышел из дома и пропал.

46-летняя многодетная мать из города Прокопьевска отпустила своего 6-летнего сына погулять на улицу. Спустя несколько часов мальчик так и не вернулся домой. Женщина отправилась на поиски сына, но они ни к чему так и не привели. Отчаявшись, прокопчанка обратилась за помощью в полицию.

-Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. На розыск несовершеннолетнего были ориентированы все экипажи, задействованные в системе единой дислокации, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ребенка, в конце концов, удалось разыскать. Мальчик находился на одной из улиц города вместе со своим другом. Позже он рассказал, что решил встретить с работы отца и пошел ему навстречу. Но перепутал улицы и ушел в совершенно другую улицу.

- Сотрудники ГИБДД передали мальчика инспекторам по делам несовершеннолетних, которые доставили ребенка домой и провели профилактическую беседу с ним и его родственниками, - отметили в пресс-службе ведомства.