В Кемерове закрыли кафе из-за кишечной палочки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове судебные приставы закрыли кафе из-за антисанитарных условий, угрожавших здоровью людей. В заведении обнаружили кишечную палочку.

В ходе проверки представители Центра гигиены и эпидемиологии обнаружили в одном из кафе областного центра ряд серьезных нарушений. В частности, площадь помещения не соответствовала санитарным требованиям, продукты принимались на без необходимых документов, не исключалась возможность контакта сырых и готовых продуктов при работе технологического оборудования. Также предприятие не было обеспечено отдельным уборочным инвентарем, а у каждого из работников отсутствовала личная медицинская книжка с результатами медицинских и лабораторных обследований.

Более того лабораторные исследования показали, что в кафе присутсвует кишечная палочка.

Рудничный районный суд города Кемерово привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе сроком на 90 суток. – сообщили в УФССП России по Кемеровской области. - Судебные приставы ОСП по Ленинскому району города Кемерово приостановили деятельность опасного кафе.