Возобновилось курсирование скорого поезда Новокузнецк – Новосибирск. Фото: АО "Кузбасс Пригород"

В Кузбассе с 21 августа возобновилось курсирование скорого поезда «Экспресс» №857/858 Новокузнецк – Новосибирск – Новокузнецк. Он будет курсировать трижды в неделю - по пятницам, субботам и воскресеньям

Напомним, что ранее сообщение в данном направлении было приостановлено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Сейчас поезд снова будет ходить после снятие ограничений на передвижение людей между регионами и в связи с возросшим спросом.

Отметим, что до конца августа АО «Кузбасс Пригород» предоставляет для детей в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) скидку в размере 50 процентов на проезд в скором поезде в вагонах 2 и 3 классов. «Детский» тариф на проезд в данном поезде продолжает действовать для детей от 5 до 10 лет вне зависимости от класса вагона.

-Пассажирам скорого поезда необходимо соблюдать масочный режим и рекомендованную социальную дистанцию, - отметили в компании. - Перед каждым рейсом и в пути следования в салоне вагонов проводится влажная обработка: поверхности диванов, ручки дверей и поручни, подоконники оконных рам обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. Работники компании, задействованные в обслуживании пассажиров, снабжены индивидуальными антисептиками, перчатками, масками.