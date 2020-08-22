В Новокузнецке подорожали гречка, молоко и соль Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новокузнецке в августе подорожали гречка, молоко и соль. Это выяснилось в ходе мониторинга цен на социально значимые продукты.

Как рассказали в администрации города, в ходе мониторинга ситуации на потребительском рынке было установлено, что в Новокузнецке снизились цены на большинство товаров овощной и мясной группы. Так, например, картофель подешевел на 13 процентов, капуста белокочанная на 11.25 процента, свежая морковь на 11,2 процента. Также на 3,2 процента снизились цены на сметану десятипроцентной жирности, на 2,9 процента на мясо кур, на 2,6 процента – на яйца столовые первой категории, на 2,3 процента – на сахар и на 0,4 процента – на вареные колбасные изделия.

Напротив, повышение цены зафиксировано на соль поваренную (на 1,5 процента), крупу гречневую (1,2 процента), лук репчатый ( 3,4 процента), а также продукты молочной группы, такие как: молоко питьевое с жирностью 2,5 процентов (на 0,5 процента), творог пятипроцентной жирности (на 2,5 процента), масло сливочное жирностью 72,5 процента (на 1,3 процента), кефир 2,5 процента (на 0,75 процента)

-На остальные социально-значимые продовольственные товары, а именно – говядину и хлеб белый из пшеничной муки – цены остались без изменений, - добавили в мэрии.