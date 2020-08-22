Кемеровчанка взяла 500 000 в кредит и тут же отдала деньги незнакомцу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще одна кемеровчанка стала жертвой телефонных мошенников. Они похитили у женщины заемные деньги.

56-летней жительнице областного центра позвонил незнакомый человек. Он представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники от ее имени подали онлайн-заявку, чтобы получить кредит. И теперь, чтобы не стать жертвой нечистых на руку людей, женщина должна отменить все операции.

Для этого горожанка должна была назвать реквизиты карты и коды, которые ей придут в смс. Кемеровчанка выполнила все, что ей говорил собеседник, и ей тут же пришло уведомление от банка. В нем говорилось, что зачисленные на ее счет 500 тысяч рублей переведены на неизвестный номер. Телефон «сотрудника банка» также перестал отвечать, и тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана.

- Злоумышленник воспользовался полученными от горожанки сведениями, чтобы зайти в ее личный кабинет в мобильном банке, оформить от ее имени кредит и похитить его, - сообщили подробности в ГУ МВД России по Кемеровской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности. Если неизвестный позвонивший представился вам работником банка и сообщает о каких-либо проблемах со счетом, необходимо сразу положить трубку и самостоятельно связаться с финансовой организацией и выяснить интересующую информацию. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!