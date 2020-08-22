Скончался еще один кузбассовец с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 22 августа вновь выросло число летальных исходов среди пациентов, у которых выявили коронавирус.

По данным оперативного штаба, на утро 22 августа еще один мужчина, у которого медики ранее выявили коронавирус, скончался. Теперь общее число смертей среди пациентов, у которых имеется подтвержденный диагноз COVID-19, достигло 44 человек.

- Один пациент скончался: у мужчины 1970 года рождения из Междуреченска на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Всего же на утро 22 августа в Кузбассе зафиксировано 95 новых случаев заболевания. Общее число заболевших с момента начала пандемии – 5677 человек. Число выздоровевших достигло 3922 человек, о 77 из которых стало известно утром 22 августа.