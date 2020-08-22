Как будут проходить линейки 1 сентября в кемеровских школах Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

До начала нового учебного года осталось совсем немного времени, и многих кемеровчан волнует, в какой формате будут проходить школьные линейки. Об этом рассказал глава областного центра Илья Середюк.

Илья Середюк в своем традиционном обзоре «Кемерово. Неделя» рассказал о том, как в городе планируют проводить школьные линейки на День Знаний.

- 1 сентября мы планируем провести традиционные школьные линейки во всех школах. Они будут проводиться на открытом воздухе с использованием всех средств индивидуальной защиты, - отметил Илья Середюк.

Также он сделал акцент на том, что обучение в школах начнется в штатном режиме. Чтобы ученики как можно меньше контактировали друг с другом, планируют ввести ступенчатое расписание. За каждым классом закрепят определенный кабинет, где и будут проводиться почти все уроки – за исключением физкультуры, технологии, физики и химии. А вот дополнительные занятия будут проходить и в очном, и в дистанционном формате.

Также Илья Середюк отметил, что во всех школах ежедневно будут измерять температуру у учащихся и обязательную обработку ру антисептиком.