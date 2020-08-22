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Коронавирус Covid-19

Еще 95 кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 22 августа

Теперь число заболевших достигло 5677 человек
Екатерина РомановаЕкатеринаРоманова
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Еще 95 кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 22 августа

Еще 95 кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 22 августа

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро 22 августа этот диагноз поставили еще 95 человекам.

Как сообщает областной оперативный штаб Кузбасса, в общей сложности число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 5677 человек. О новых 95 случаях COVID-19 стало известно на утро 22 августа. В инфекционных стационарах сегодня находятся 1711 человек. А вот 3922 кузбассовца успешно прошли лечение и уже выписаны из больниц. О последних 77 выздоровевших пациентах стало известно утром 22 августа

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5597 человек, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Кроме того, выросло число летальных исходов среди пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Утром в субботу стало известно об еще одном умершем пациенте. Теперь их общее число достигло 44 человек.

Коронавирус в Кузбассе