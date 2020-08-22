Новые заболевшие короновирусом обнаружены в 17 кузбасских городах Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые случаи заболевания коронавирусом медики выявили сразу в 17 городах и территориях Кузбасса. Диагноз подтвердился сразу у 95 человек.

Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом на утро 22 августа медики выявили в Новокузнецке: здесь этот диагноз поставили сразу 26 горожанам. Общее же число заболевших достигло 1279 человек. В Новокузнецком муниципальном районе – четыре новых заболевших, а общее число составляет 66 человек.

В Кемерове COVID-19 диагностировали у 14 человек, а общее число заболевших с середины марта достигло 1381 человека.

В Ленинске-Кузнецком за минувшие сутки стало на 13 заболевших коронавирсусом больше. Общее число пациентов с COVID-19 – 97 человек.

В Анжеро-Судженске медики выявили еще 11 новых случаев заболевания, всего же здесь с начала пандемии заболели 252 человека.

Еще у пятерых жителей Юрги за минувшие сутки тесты на коронавирус дали положительный результат, а в Юргинском муниципальном округе – у одного. Общее число заболевших составляет 110 и 30 человек соответственно.

В Междуреченске коронавирус подтвердился у четверых горожан, а общее число заболевших составило 876 человек.

По три новых заболевших в Киселевске, Мысках и Осинниках.

По два новых случая заболевания коронавирусом медики выявили в Березовском и Прокопьевске.

А в Полысаеве, Тайге, Яшкинском и Крапивинском муниципальных округах – по одному случаю заболевания.

Напомним, всего в Кузбассе на утро 22 августа выявлено 95 новых пациентов коронавирусом. Кроме того, 77 человек выздоровели. Также выросла и печальная статистика: еще один пациент, у которого ранее выявили коронавирус, скончался. Теперь число летальных исходов достигает 44 человек.