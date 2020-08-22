Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Государственного флага России. ФОТО: пресс-служба АПК.

22 августа в России отмечают День Государственного флага. С этим праздником жителей региона поздравил губернатор Сергей Цивилев.

- Триколор – это знак единства и исторической преемственности России от Петра I до наших дней. Трехцветный флаг стал для всех нас символом патриотизма и преданности стране, - с этого начал свое поздравление Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что флаг объединяет граждан России в моменты судьбоносных событий, побед и достижений, дает чувство причастности к достижениям России и славным делам прошлого.

- Дорогие друзья! Пусть День Государственного флага напоминает нам о героическом прошлом нашей страны, вдохновляет на новые свершения и добрые дела. Пусть в России всегда будут мир и благополучие! – пожелал Сергей Цивилев. - Желаю вам и вашим семьям успехов, счастья и здоровья!