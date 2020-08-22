У подростка из Кузбасса в носу вырос зуб. ФОТО: пресс-служба Областной детской клинической больницы.

Подросток обратился к врачам с жалобами на хронический гайморит и головные боли. Причиной недуга оказалась редкая аномалия.

Хронический гайморит, длительные и частые головные боли сильно осложняли жизнь одного из кузбасских подростков. В конце концов, он обратился за помощью к врачам Кузбасской областной клинической больницы. Когда те сделали снимки, стало понятно, что причина недуга кроется в редкой аномалии. Как оказалось, у подростка верхнечелюстной – гайморовой – пазухе вырос коренной зуб.

Так выглядел зуб на снимке. ФОТО: пресс-служба Областной детской клинической больницы

- Наличие полного зуба, обращенного коронкой в полость пазухи встречается менее чем у 0,1% людей, это редкая аномалия, - отметил врач оториноларинголог Областной детской клинической больницы Дамир Ахтямов.

Врачи лор-отделения больницы провели подростку операцию и удалили зуб.

- Пазуху освободили от патологического воспалительного процесса, - сообщает пресс-служба больницы. - Пациент отправился домой.