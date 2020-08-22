Новокузнечане выбирают место для новой стелы «Город трудовой доблести». ФОТО: Юрий Лобачев

Жители города Новокузнецка выбирают место, где в скором времени установят стелу, посвященную почетному званию «Город трудовой доблести». Пока большинство голосов отдают двум вариантам.

Осталось две недели до завершения опроса, в котором можно высказать мнение о выборе площадки для установки новой стелы. Эта стела будет посвящена почетному званию «Город трудовой доблести». Сейчас большинство горожан называют наиболее предпочтительными для установки парковую зону на пересечении улиц Рудокопровая и Куйбышева, сквер имени маршала Жукова и зеленую зону на пересечении Кузнецкстроевского и Павловского.

Проголосовать за один из вариантов можно на сайте наш.новокузнецк.рф. Голосование продлится до 3 сентября 2020 года.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Новокузнецку 2 июля 2020 года указом Президента Российской Федерации Владимиро Путиным за значительный вклад жителей города Новокузнецка в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленный массовый трудовой героизм и самоотверженность

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