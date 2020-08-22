"Я бесстрашный!": после ссоры с женой кузбассовец разбил машину арматурой. ФОТО: кадр видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Минувшей ночью жители одного из многоквартирных домой Ленинска-Кузнецкого проснулись от шума во дворе. Как оказалось, мужчина с арматурой в руках крушил легковой автомобиль.

"Я - бесстрашный!" - кричал горожанин и бил тяжелым предметом по машине. Гулкие удары были хорошо слышны на ночной улице. Агрессивное поведение мужчины, а также то, что рядом находились и другие автомобили, заставили очевидцев вызвать полицию. А заодно и снять на камеру все, что творит мужчина.

Пока стражи порядка ехали к месту ЧП, злоумышленник продолжал наносить удары по автомобилю. Позже сотрудники полиции поговорили с мужчиной и отпустили его

- Житель Ленинска-Кузнецкого поссорился с женой, вышел на улицу и разбил свою собственную машину, - сообщили подробности в ГУ МВД по Кемеровской области. – Ущерб был причинен только ему самому.

Как отреагировала супруга на ночную выходку своего мужа, неизвестно.