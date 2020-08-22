Возможен град: синоптики предупреждают кузбассовцев о непогоде Фото: Ольга Крыльцова

Ждать солнышка или одеваться потеплее? Брать ли с собой на улицу зонтик? Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 23 августа, и ответили на все эти вопросы.

По данным кемеровского гидрометцентра, в ночь с субботы на воскресенье, 23 августа, в Кузбассе ожидается +6…+11 градусов тепла. Местами пройдут дожди и грозы, а утром возможен туман. В областном центре ночью температура воздуха будет держаться в пределах +8…+10 градусов.

День ожидается по-августовски теплым: воздух прогреется до 20-25 градусов тепла по всему региону, а в Кемерове ожидается +21…+23. Юго-западный ветер будет менять направление на северо-западное, ночью его скорость при порывах может достигать 14 метров в секунду, а днем – 16. Ожидается переменная облачность, дожди и грозы, днем на территории области возможен град. В Кемерове ожидается гроза.

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