Где родители?: Кемеровчан испугал падающий из окна мальчик. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

«Где родители? Куда смотрят?!» - таким гневным комментарием сопроводил снимок один из жителей города Кемерово. Камера запечатлела ребенка, по пояс высунувшегося из окна.

Снимок, на котором запечатлен практически падающий из окна мальчик, очевидцы разместили в одном из пабликов. На фото видно, как ребенок, опасно высунувшийся из окна, тянет руку к голубям. Птицы же в это время сидят на козырьке магазина, который находится этажом ниже.автор поста отметил, что мальчик сначала кормил голубей, а потом пытался их поймать. При этом на замечания прохожих он никак не реагировал. Фотография вызвала бурную реакцию у горожан.

«А может, его родители держат за ноги, страхуют?» - предполагает одна из подписчиц паблика.

«А может быть, на нем альпинистское снаряжение, откуда вам знать?» - иронизирует другой.

«Родители его натренили, и наблюдают за его первой самостоятельной охотой», - вторит им еще один подписчик. А еще один тут же стал давать советы, как правильно ловить птиц.

Однако большинство горожан не увидели в снимке ничего смешного: падение даже со второго этажа могло стоить ребенку здоровья или даже жизни.

«Лучше бы не снимали, а номер нужный набрали!» - возмущается одна из подписчиц паблика.

К счастью, ребенок не выпал из окна. Поймал ли он хоть одну птицу – не известно.