Возле детской площадки в Кемерове нашли клещей. ФОТО: Екатерина Плотникова

Одна из наших постоянных читательниц поделилась снимком: в небольшой баночке – клещ. Женщина отметила, что сняла его с собаки после прогулки в центре города.

- Сегодня утром мы гуляли с собакой во дворе, а когда вернулись, я обнаружила у нее на морде клеща, - поделилась Екатерина Плотникова. - К счастью, он не успел ее укусить.

Женщина рассказала, что на прогулку они отправились не в парк или на пустырь, которые расположились неподалеку, а во двор. Больше всего Екатерина Плотникова обеспокоена тем, что рядом находится детская площадка, на которой всегда играют малыши. И, наверняка, у большинства из них нет прививок от заболеваний, которые передаются клещами. А это значит, что дети – в опасности.

- Знакомые рассказывали, что их собака подхватила клещей даже на Советском проспекте! В этом году их очень много, - расстроена женщина. – Так что в опасности и наши четвероногие питомцы, и маленькие ребятишки. Нам всем надо быть внимательными, осматривать тех, кто не может позаботиться о себе сам, после прогулок.

Оперативно получить комментарий о ситуации с клещами, обработке городских территорий, дворов и парков нам не удалось, так как суббота – выходной день. Однако известно, что на 12 августа в регионе с жалобами на присасывание клещей обратились 30 363 человека. В 2019 года за тот же период обратившихся было 28 801.