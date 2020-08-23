Кузбасскому аэропорту дали новое имя. ФОТО: администрация Таштагольского района

Одному из трех кузбасских аэропортов присвоено новое имя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района.

- Кузбассе три действующих аэропорта - в Кемерово, Новокузнецке и в Таштаголе. По инициативе жителей города и при поддержке районной администрации и депутатского корпуса Таштагольскому аэропорту присвоено имя Михаила Селиверстова, - говорится в сообщении.

Михаил Селиверстов – один из первых пилотов, стоявших у истоков зарождения малой авиации Горной Шории. В течение многих лет он доставлял грузы, почту, продукты питания, пассажиров на таежные взлетно-посадочные площадки и был настоящим мастером своего дела. Его гражданская позиция, активный образ жизни и неравнодушие высоко ценились жителями Таштагольского района, Михаила Селиверстова считают знаковой для города личностью, оттого и было принято предложение присвоить аэропорту имя летчика.