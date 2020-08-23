Пожилого голубоглазого мужчину разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

73-летний житель Таштагола ушел из дома и не вернулся. Сейчас его разыскивают родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 73-летнего жителя города Таштагол Николая Чередникова.

На сегодняшний день известно, что 22 августа мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Особое беспокойство вызывает то, что Николай Чередников дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза голубые.

Был одет: зеленая толстовка, синяя рубашка в полоску, серые штаны, черные сандалии.

Особые приметы: плохо разговаривает.

Если вы готовы присоединиться к поискам или знаете, где может находиться мужчина, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.