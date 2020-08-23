Без вести пропал пенсионер в Кузбассе

Фото: Лиза Алерт Кузбасс / «ВКонтакте»

В Кемеровской области родные и близкие ищут без вести пропавшего Николая Сергеевича Чередникова. Пенсионер ушел из дома 22 августа и не вернулся.

Пожилому мужчине из Таштагола 73 года. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» организовали его поиск. Они опубликовали фотографию и приметы, по которым можно узнать пропавшего.

Николай среднего роста - 170 сантиметров, у него худощавое телосложения, голубые глаза и седые волосы. Мужчина ушел из дома в зеленой толстовке, синей рубашке в полоску, серых штанах и черных сандалиях.

Родные и близкие также сказали, пожилой мужчина плохо разговаривает. Еще он нуждается в медицинской помощи - у него может быть потеря памяти.

Если вы видели Николая или знаете, где он сейчас, свяжитесь с волонтерами. Любая информация поможет в поиске.

Телефон для связи: 8-800-700-54-52.