У 92 человек выявили коронавирус в Кузбассе

Еще у 92 человек выявили коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал последнюю информацию о распространении коронавируса на территории области. Стало известно, что еще у 92 человек выявили инфекцию за последние сутки.

- Еще у 92 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», - сообщили в оперштабе.

При этом из больниц были выписаны 16 человек, которые прошли лечение от этого заболевания. Теперь они могут вернуться к своим повседневным делам, а также снова общаться со своими близкими.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области зарегистрировали более пяти тысяч случаев заражения, а именно 5769. Всего выздоровело 3938 человека. В настоящее время 1786 проходят лечение. Сейчас в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5270 человек. Среди них те, кто контактировал с заболевшими и попадают в группу риска заражения.

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