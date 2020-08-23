Где выявили 92 новых случая коронавируса в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемеровскрой области 23 августа стало известно еще о 92 новых случаях заражения коронавирусом. В оперштабе назвали территории, на которых выявили COVID-19.

- В Кемерове 23 новых случая заражения, в Новокузнецке - 12, в Белове - 10, в Прокопьевске - девять, в Междуреченске - восемь, по семь заболевших в Анжеро-Судженске и Киселевске, в Березовском - трое, в Кемеровском МО - двое, по одному в Ленинске-Кузнецком, Мысках, Беловском МР, Гурьевском МР, Ижморском МР, Ленинск-Кузнецком МО, Мариинском МР, Новокузнецком МР, Промышленновском МО, Чебулинском МО и Яйском МР, - сообщили в оперштабе.

В воскресенье, 23 августа, также стало известно о еще одном летальном случае. Умерла пациентка, которой ранее диагностировали коронавирус. Это стало 45 смертельным случаем пациента с коронавирусом на территории Кузбасса.

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