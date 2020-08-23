Какой город лидирует по количеству новых случаев коронавируса в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб Кемеровской области сообщил, что в регионе заболели еще 92 человека коронавирусом. Также была опубликована информация о том, в каких городах больше всего заболевших.

Самое большое число новых случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Кемерове. Здесь этот диагноз поставили еще 23 людям. В больницы Новокузнецка в свою очередь за последние сутки заболели еще 12 человек. Следующим городом, в котором больше всего увеличилось заболевших на 23 августа, стал Белово. В местные больницы поступили 10 человек с коронавирусом.

Также в оперативном штабе сообщили о том, что 16 человек выздоровели. Теперь они вернуться к своим повседневным делам. Кроме того, они больше не могут никого заразить и им разрешены встречи с другими людьми.