Мертвым нашли без вести пропавшего пенсионера в Кузбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемеровской области нашли без вести пропавшего 73-летнего пенсионера. О смерти пожилого мужчины сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - написали волонтеры.

Мужчина из Таштагола пропал 22 августа. Он ушел из дома и не вернулся. Больше на связь с родными и близкими пенсионер не выходил. Также ранее сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи, так как у него может быть потеря памяти.

По этическим соображениям обстоятельства обнаружения кузбассовца не раскрываются. Кроме того, неизвестно, что стало причиной смерти пенсионера.