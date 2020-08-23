Какая погода будет в понедельник в Кузбассе Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на 24 августа. Рассказываем, что ждет кузбассовцев в этот понедельник.

По области температура воздуха составит ночью от +7 до +12 градусов, днем потеплеет примерно до +18... +23 градусов. Ветер подует с запада, его порывы будут достигать 9-14 метров в секунду. Также на территории области пойдут кратковременные дожди и ожидаются грозы. Возможно даже выпадет град. А ночью и утром над отдельными районами опустится туман.

В Кемерове ночью столбики термометров поднимутся до +9... +11 градусов, а днем до +19, +21 градуса. Синоптики 24 августа также обещают кратковременный дождь и грозу.