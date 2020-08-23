Более 300 дворов благоустроили в Кузбассе за лето Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории Кемеровской области до середины октября продолжаются работы по благоустройству дворов. На данный момент они завершились уже в 320 дворах.

Как сообщили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, до 15 октября планируют завершить ремонт еще в 37 дворах.Такие работы финансируют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Почти 1 миллиард рублей для этой цели поступил из федерального бюджет, почти 1,2 миллиарда из бюджетов всех уровней.

- Когда мы составляли планы благоустройства на этот год, рассчитывали отремонтировать 300 дворов и 50 общественных пространств. Благодаря экономии средств по итогам торгов, удалось увеличить число объектов до 357 дворов и 57 общественных пространств. Национальный проект «Жилье и городская среда» позволяет постепенно менять населенные пункты Кузбасса, делать их более комфортными и удобными для жителей, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.