Квадрацикл и скутер горели в Новокузнецке Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке 22 августа случился пожар. На одной из улиц горели скутер и квадрацикл.

О происшествии в поселке Притомский спасатели узнали вечером в 17:37. Они незамедлительно отправились на улицу 1-я Дальняя.

Согласно данным оперативной сводки МЧС По Кемеровской области пожар был полностью устранен спустя 15 минут после того, как сигнал поступил на пульт диспетчера МЧС, а именно в 17:52. На месте происшествия работали семь человек и две единицы техники.

В настоящее время специалисты выясняют точную причину пожара. О пострадавших не сообщается.