Скончался второй пострадавший при обрушении на шахте в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе скончался второй горняк, пострадавший при обрушении породы на шахте «Ерунаковская-8» 15 августа. Он находился в крайне тяжелом состоянии.

- Умер в реанимации, - сказал ТАСС источник.

В настоящее время медики продолжают оказывать помощь еще двум шахтерам, которые находятся в тяжелом состоянии. Всего в результате происшествия травмы различной степени тяжести получили четверо рабочих. О смерти одного из них стало известно на следующий после трагедии день.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела по факту травмирования четырех горняков. По предварительной информации следствия сейсмический удар вызвал геологическое нарушение. От этого сечение горной выработки изменилось. В связи с обрушением породы прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

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