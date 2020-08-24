Новокузнечанин хранил марихуану в машине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецком районе 21-летний молодой человек хранил марихуану в машине. Теперь его могут отправить в тюрьму на срок до 10 лет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию поступила информация о том, что новокузнечанин причастен к преступлению. Тогда они проверили сообщение и действительно обнаружили в автомобиле, на котором тот ездил, наркотикосодержащее растение. Общая масса находки составила 180 граммов, что является крупным размером.

Злоумышленника задержали. Он сказал, что хранил наркотики для личного потребления. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».