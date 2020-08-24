В Кемерове женщина торговала героином Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове полицейские задержали 37-летнюю женщину. Она торговала героином.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что подозреваемая продает наркотические вещества. Они проверили сигнал и поймали кемеровчанку с поличным. Ее задержали после того, как она продала очередную дозу. Оказалось, что женщина уже сидела в тюрьме за такое же преступление.

Полицейские провели обыск квартиры, которую та арендовала. В ней нашли 36 свертков с героином. Их общая масса составляет 41 грамм. Также сотрудники полиции обнаружили телефоны и банковские карты. С помощью них женщина осуществляла продажу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В отношении кемеровчанки возбудили уголовное дело. На этот раз она может отправиться в тюрьму на 20 лет.