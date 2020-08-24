В Кузбассе пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс»

В Кемеровской области ищут без вести пропавшего 82-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи. Владимир Орлов ушел из дома 23 августа и не вернулся.

Пропавший проживает в поселке Майзас Междуреченского городского округа. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» организовали его поиск. Владимир высокий - его рост составляет 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные волосы с проседью и карие глаза. Пожилой мужчина ушел из дома в черной майке, черном болоньевом жилете, темно-зеленых штанах и синих калошах.

Если вы видели Николая или знаете, где он сейчас, свяжитесь с волонтерами. Любая информация поможет в поиске.

Телефон для связи: 8-800-700-54-52.