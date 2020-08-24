Кузбассовец получил срок за посылку из Беларуси Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25-летний спортсмен из Мариинска сделал в интернете заказ, а потом получил посылку из Беларуси. Содержимое посылки привело мужчину на скамью подсудимых.

Житель Мариинска в течение шести лет занимался спортом, а потом решил, что еще лучших результатов добьется, если будет принимать анаболики. Он заказал два препарата - SP Propionate и Strombafort - на одном из интернет-сайтов. Однако позже оказалось, что препараты содержат сильнодействующие вещества и запрещены для ввоза в Россию. В тот момент, когда мужчина выходил из почтового отделения, его задержали сотрудники УФСБ России по Кемеровской области.

В суде горожанин уверял, что приобрел препараты для личного пользования, никакого умысла на контрабанду у него не было и вообще он был уверен, что, если бы вещества были запрещенными, посылка бы попросту не прошла таможенный контроль и проверку почтовой службы.

Тем не менее суд признал его виновным в совершении контрабанды и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, постановив считать данное наказание условным с испытательным сроком два года.

Житель Мариинска с решением суда был не согласен, и его защитник обжаловал приговор.

- В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда изменила приговор, снизив назначенное осужденному наказание до двух лет шести месяцев лишения свободы, оставив без изменения условное его назначение и размер испытательного срока в виде двух лет, - сообщает официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.