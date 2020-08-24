Вандалы разгромили фасад школы искусств в Кузбассе. ФОТО: страница Станислава Черданцева в соцсетях

В городе Салаире, что в Гурьевском районе, произошло ЧП: здесь вандалы разбили несколько плит на фасаде здания детской школы искусств.

«Вам, нерадивые граждане, скажу одно: заявление уже в полиции, вскоре мы с вами увидимся. Очень хочу посмотреть вам в глаза», - написал в сообщении на своей странице в соцсетях глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев.

Градоначальник отметил, что вандалы разбили несколько плит на фасаде отделения школы искусств на улице Матросова, 8. Сейчас здесь идет капитальный ремонт, которого школа не видела на протяжении 30 лет. В проекты, которые касаются как ремонта, так и благоустройства, вкладывают душу педагоги и дети, предлагая идеи и варианты, а также строители.

- Буквально через неделю после капремонта мы сдадим в эксплуатацию отделение по улице Ленина, 1, вместе со cквером Bскусств. Немного позже состоится открытие отделения по улице Матросова,8, - отметил Станислав Черданцев.

Градоначальник призвал гурьян беречь то, что создается рабочими, созидать и делать округ краше и добрее.