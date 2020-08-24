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Коронавирус Covid-19

98 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки

На 24 августа число заболевших достигло 5867 человек
Екатерина РомановаЕкатеринаРоманова
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98 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки

98 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кузбассе вновь выросло число заболевших COVID-19. Всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В оперативном штабе Кузбасса отметили, что за минувшие сутки еще у 98 кузбассовцев подтвердился коронавирус. Теперь число заболевших достигает 5867 человек с начала пандемии. Таким образом, в инфекционных больницах сейчас получают медицинскую помощь 1847 человек. Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4611 человек.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших кузбассовцев: еще 37 пациентов прошли курс лечения и выписаны из больниц. Таким образом, с начала пандемии выздоровели 3975 кузбассовцев.

Число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом остается прежним: 45 человек.

Коронавирус в Кузбассе